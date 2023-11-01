Шепель Светлана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1976
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кучин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.2003
Дочь: Шепел Ксения Вячаславовна
Отец ребёнка: Шепель Вячаслав Владимирович
Рождение ребёнка
02.07.2008
Сын: Шепель Павел Вячаславович
Отец ребёнка: Шепель Вячаслав Владимирович
Рождение ребёнка
05.08.2015
Отец ребёнка: Шепель Вячаслав Владимирович