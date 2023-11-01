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Шепель Светлана Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1976

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1976

Отец: Черентаев Виктор Александрович

Мать: Черентаева Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепель Вячаслав Владимирович

Рождение ребёнка
10.04.2003

Дочь: Шепел Ксения Вячаславовна

Отец ребёнка: Шепель Вячаслав Владимирович

Рождение ребёнка
02.07.2008

Сын: Шепель Павел Вячаславович

Отец ребёнка: Шепель Вячаслав Владимирович

Рождение ребёнка
05.08.2015

Сын: Шепель Иван Вячаславович

Отец ребёнка: Шепель Вячаслав Владимирович

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