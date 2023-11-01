Шепель Вячаслав Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.2003
Дочь: Шепел Ксения Вячаславовна
Мать ребёнка: Шепель Светлана Викторовна
Рождение ребёнка
02.07.2008
Сын: Шепель Павел Вячаславович
Мать ребёнка: Шепель Светлана Викторовна
Рождение ребёнка
05.08.2015
Мать ребёнка: Шепель Светлана Викторовна