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Шепель Вячаслав Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1977

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шепель Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
10.04.2003

Дочь: Шепел Ксения Вячаславовна

Мать ребёнка: Шепель Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
02.07.2008

Сын: Шепель Павел Вячаславович

Мать ребёнка: Шепель Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
05.08.2015

Сын: Шепель Иван Вячаславович

Мать ребёнка: Шепель Светлана Викторовна

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