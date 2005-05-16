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Черентаев Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1946

Дата смерти

16.05.2005

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1946

Отец: Черентаев Александр Васильевич

Мать: Черентаева Анна

Рождение ребёнка
23.07.1976

Дочь: Шепель Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Черентаева Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
13.06.1978

Сын: Черентаев Алексей Викторович

Мать ребёнка: Черентаева Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
08.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черентаева Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
10.02.1985

Дочь: Пашкина Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Черентаева Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
28.06.1987

Сын: Черентаев Александр Викторович

Мать ребёнка: Черентаева Любовь Николаевна

Смерть
16.05.2005

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