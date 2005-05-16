Черентаев Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1946
Дата смерти16.05.2005
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1946
Отец: Черентаев Александр Васильевич
Мать: Черентаева Анна
Рождение ребёнка
23.07.1976
Дочь: Шепель Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Черентаева Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
13.06.1978
Сын: Черентаев Алексей Викторович
Мать ребёнка: Черентаева Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
08.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черентаева Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
10.02.1985
Дочь: Пашкина Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Черентаева Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
28.06.1987
Сын: Черентаев Александр Викторович
Мать ребёнка: Черентаева Любовь Николаевна
Смерть
16.05.2005