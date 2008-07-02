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Шепель Павел Вячаславович
Шепель Павел Вячаславович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.07.2008
Пол
Мужской
Отец
Шепель Вячаслав Владимирович
1977 г.р.
Мать
Шепель Светлана Викторовна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.2008
Отец:
Шепель Вячаслав Владимирович
Мать:
Шепель Светлана Викторовна
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