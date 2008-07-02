Шепель Павел Вячаславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШепель Павел Вячаславович

Шепель Павел Вячаславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.2008

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.2008

Отец: Шепель Вячаслав Владимирович

Мать: Шепель Светлана Викторовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close