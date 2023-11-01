Пашкина Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашкина Татьяна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1985

Отец: Черентаев Виктор Александрович

Мать: Черентаева Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашкин Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистиков Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.10.2008

Сын: Чистиков Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Чистиков Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.11.2021

Дочь: Пашкина Александра Яковлена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.08.2023

Дочь: Пашкина Агата Яковлена

Отец ребёнка: Пашкин Яков

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