Пашкина Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пашкин Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.2008
Сын: Чистиков Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Чистиков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.11.2021
Дочь: Пашкина Александра Яковлена
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.08.2023
Дочь: Пашкина Агата Яковлена
Отец ребёнка: Пашкин Яков