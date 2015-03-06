Савонина Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1922
Дата смерти06.03.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1922
Отец: Савонин Михаил
Мать: Савонина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савонин Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савонина Анна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.11.1956
Дочь: Черентаева Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Гудков Николай Иванович
Смерть
06.03.2015