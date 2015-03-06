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Савонина Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1922

Дата смерти

06.03.2015

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1922

Отец: Савонин Михаил

Мать: Савонина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савонин Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савонина Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.11.1956

Дочь: Черентаева Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Гудков Николай Иванович

Смерть
06.03.2015

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