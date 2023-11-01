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Черентаев Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1987

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1987

Отец: Черентаев Виктор Александрович

Мать: Черентаева Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черентаев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Черентаева Татьяна Евгеньева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черентаева Евгения Александровна

Мать ребёнка: Черентаева Татьяна Евгеньева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черентаева Юлия Александровна

Мать ребёнка: Черентаева Татьяна Евгеньева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черентаева Татьяна Евгеньева

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