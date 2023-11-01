Черентаев Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1987
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1987
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черентаев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Черентаева Татьяна Евгеньева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черентаева Евгения Александровна
Мать ребёнка: Черентаева Татьяна Евгеньева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черентаева Юлия Александровна
Мать ребёнка: Черентаева Татьяна Евгеньева
Бракосочетание
Неизвестно