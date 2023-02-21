Синюхина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 30.08.1911 и 30.09.1911 ст.
Дочь: Гордеева Вера Ивановна
Отец ребёнка: Синюхин Иван
Рождение ребёнка
27.11.1914 ст.
Отец ребёнка: Синюхин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Синюхин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синюхин Александр Иванович
Отец ребёнка: Синюхин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Синюхин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карандасова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Синюхин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Синюхин Иван
Смерть
Неизвестно