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Синюхина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 30.08.1911 и 30.09.1911 ст.

Дочь: Гордеева Вера Ивановна

Отец ребёнка: Синюхин Иван

Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.11.1914 ст.

Сын: Синюхин Николай Иванович

Отец ребёнка: Синюхин Иван

Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Синюхин Иван

Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синюхин Александр Иванович

Отец ребёнка: Синюхин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Синюхин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карандасова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Синюхин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синюхин Иван

Смерть
Неизвестно
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