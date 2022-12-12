Синюхин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения27.11.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1914 ст.
Отец: Синюхин Иван
Мать: Синюхина ?
Военная награда
28.04.1945
Название награды: Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синюхина Мария
Смерть
Неизвестно