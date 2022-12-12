Синюхин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинюхин Николай Иванович

Синюхин Николай Иванович

avatar

Место рождения

Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

27.11.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1914 ст.

Отец: Синюхин Иван

Мать: Синюхина ?

Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Военная награда
28.04.1945
Название награды: Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синюхина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синюхина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синюхина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синюхина Мария

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close