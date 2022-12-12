Гордеева (Синюхина) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Синюхина) Вера Ивановна

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Место рождения

Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Между 30.08.1911 и 30.09.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 30.08.1911 и 30.09.1911 ст.

Отец: Синюхин Иван

Мать: Синюхина ?

Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.12.1934

Дочь: Шигаева Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Гордеев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
?.06.1941

Дочь: Владимирова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Гордеев Иван Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
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