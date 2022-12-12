Гордеева (Синюхина) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рожденияМежду 30.08.1911 и 30.09.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 30.08.1911 и 30.09.1911 ст.
Отец: Синюхин Иван
Мать: Синюхина ?
Рождение ребёнка
01.12.1934
Дочь: Шигаева Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Гордеев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
?.06.1941
Дочь: Владимирова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Гордеев Иван Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область