Синюхин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 30.08.1911 и 30.09.1911 ст.
Дочь: Гордеева Вера Ивановна
Мать ребёнка: Синюхина ?
Рождение ребёнка
27.11.1914 ст.
Мать ребёнка: Синюхина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Синюхина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синюхин Александр Иванович
Мать ребёнка: Синюхина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Синюхина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карандасова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Синюхина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синюхина ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно