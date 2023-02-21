Кузнецова (Синюхина) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синюхин Иван Борисович
Мать: Синюхина Анна Кузминишна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Игорь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Игорь
Смерть
Неизвестно