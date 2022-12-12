Карандасова (Синюхина) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карандасова (Синюхина) Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синюхин Иван

Мать: Синюхина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карандасов Михаил Федорович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карандасов Михаил Федорович

Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
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