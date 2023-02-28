Илларионов Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионов Анатолий Иванович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

23.04.1912

Дата смерти

?.04.1941

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1912

Отец: Илларионов Иван Михайлович

Мать: Илларионова Анна Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
05.09.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
02.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Анна Трофимовна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Анна Трофимовна

Военная служба
1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илларионова Анна Трофимовна

Смерть
?.04.1941
Причина смерти: На войне
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