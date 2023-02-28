Илларионов Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения23.04.1912
Дата смерти?.04.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1912
Рождение ребёнка
14.01.1933
Рождение ребёнка
05.09.1935
Рождение ребёнка
02.08.1937
Рождение ребёнка
15.07.1941
Военная служба
1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.1941
Причина смерти: На войне