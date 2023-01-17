Илларионова Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлларионова Анна Трофимовна

Илларионова Анна Трофимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1913

Дата смерти

17.01.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илларионов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
05.09.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илларионов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
02.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илларионов Анатолий Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илларионов Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илларионов Анатолий Иванович

Смерть
17.01.1987
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close