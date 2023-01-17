Илларионова Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1913
Дата смерти17.01.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1933
Рождение ребёнка
05.09.1935
Рождение ребёнка
02.08.1937
Рождение ребёнка
15.07.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.1987
Похороны
Неизвестно