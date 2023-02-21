Щербачёва (Щербинина) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербачёва (Щербинина) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1822

Дата смерти

03.03.1879

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1822

Отец: Щербинин Михаил Андреевич

Мать: Щербинина Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
25.03.1845

Сын: Щербачёв Александр Николаевич

Отец ребёнка: Щербачёв Николай Александрович

Рождение ребёнка
21.10.1846

Дочь: Олив Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Щербачёв Николай Александрович

Рождение ребёнка
09.02.1848

Сын: Щербачёв Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Щербачёв Николай Александрович

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
24.04.1849

Сын: Щербачёв Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Щербачёв Николай Александрович

Рождение ребёнка
27.03.1853

Сын: Щербачёв Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Щербачёв Николай Александрович

Хорошево, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербачёв Николай Александрович

Смерть
03.03.1879
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