Щербачёва (Щербинина) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1822
Дата смерти03.03.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1822
Рождение ребёнка
25.03.1845
Сын: Щербачёв Александр Николаевич
Отец ребёнка: Щербачёв Николай Александрович
Рождение ребёнка
21.10.1846
Дочь: Олив Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Щербачёв Николай Александрович
Рождение ребёнка
09.02.1848
Сын: Щербачёв Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Щербачёв Николай Александрович
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
24.04.1849
Сын: Щербачёв Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Щербачёв Николай Александрович
Рождение ребёнка
27.03.1853
Отец ребёнка: Щербачёв Николай Александрович
Хорошево, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.1879