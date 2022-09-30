Щербачёв Юрий Николаевич
мужской, родился 27.03.1853, Хорошево, Харківська область
умер ?.10.1917, Покотиловка, Харківська область
ОтецЩербачёв Николай Александрович22.03.1821 г.р.
МатьЩербачёва (Щербинина) Екатерина Михайловна17.07.1822 г.р.
Супруги
Щербачёва (Каверина) Мария Алексеевна01.09.1845 г.р.
Дети
Щербачёв Никита Юрьевич29.07.1887 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1853
Хорошево, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Дмитриева (Щербачёва) Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Щербачёва (Каверина) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
29.07.1887
Мать ребёнка: Щербачёва (Каверина) Мария Алексеевна
Смерть
?.10.1917
Покотиловка, Харківська область