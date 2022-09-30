Щербачёв Юрий Николаевич 27.03.1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Щербачёв Юрий Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 27.03.1853, Хорошево, Харківська область

умер ?.10.1917, Покотиловка, Харківська область

Отец
Щербачёв Николай Александрович22.03.1821 г.р.
Мать
Щербачёва (Щербинина) Екатерина Михайловна17.07.1822 г.р.
Супруги
Щербачёва (Каверина) Мария Алексеевна01.09.1845 г.р.
Дети
Дмитриева (Щербачёва) Татьяна Юрьевна1885 г.р.
Щербачёв Никита Юрьевич29.07.1887 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1853

Отец: Щербачёв Николай Александрович

Мать: Щербачёва (Щербинина) Екатерина Михайловна

Хорошево, Харківська область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербачёва (Каверина) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Дмитриева (Щербачёва) Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Щербачёва (Каверина) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
29.07.1887

Сын: Щербачёв Никита Юрьевич

Мать ребёнка: Щербачёва (Каверина) Мария Алексеевна

Смерть
?.10.1917
Покотиловка, Харківська область

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