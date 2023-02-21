Дмитриева (Щербачёва) Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Щербачёва) Татьяна Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Щербачёв Юрий Николаевич

Мать: Щербачёва Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черниловская-Сокол Мария Владимировна

Отец ребёнка: Дмитриев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Георгий Владимирович

Отец ребёнка: Дмитриев Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Владимир Иванович

Смерть
1938
г. Париж, Третья Французская республика
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