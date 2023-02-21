Дмитриева (Щербачёва) Татьяна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черниловская-Сокол Мария Владимировна
Отец ребёнка: Дмитриев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Георгий Владимирович
Отец ребёнка: Дмитриев Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1938
г. Париж, Третья Французская республика