Щербачёва (Каверина) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербачёва (Каверина) Мария Алексеевна

Щербачёва (Каверина) Мария Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1845

Дата смерти

23.12.1908

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1845

Отец: Каверин Алексей Павлович

Мать: Каверина Каллиста Александровна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Дмитриева Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Щербачёв Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
29.07.1887

Сын: Щербачёв Никита Юрьевич

Отец ребёнка: Щербачёв Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербачёв Юрий Николаевич

Смерть
23.12.1908
г. Афины, Королевство Греция
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close