Щербачёва (Каверина) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1845
Дата смерти23.12.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1845
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Дмитриева Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Щербачёв Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
29.07.1887
Отец ребёнка: Щербачёв Юрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.12.1908
г. Афины, Королевство Греция