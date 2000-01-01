Дмитриев Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1879
Дата смерти18.02.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черниловская-Сокол Мария Владимировна
Мать ребёнка: Дмитриева Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Георгий Владимирович
Мать ребёнка: Дмитриева Татьяна Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.1965
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция