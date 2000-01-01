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Дмитриев Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1879

Дата смерти

18.02.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черниловская-Сокол Мария Владимировна

Мать ребёнка: Дмитриева Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Георгий Владимирович

Мать ребёнка: Дмитриева Татьяна Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Татьяна Юрьевна

Смерть
18.02.1965
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
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