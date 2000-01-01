Щербинина (Каверина) Елизавета Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Каверин Павел Никитич
Мать: Каверина Анна Петровна
Рождение ребёнка
17.07.1822
Дочь: Щербачёва Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Щербинин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
25.03.1825
Дочь: Щербинина Авдотья Михайловна
Отец ребёнка: Щербинин Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1860