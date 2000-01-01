Щербинина (Каверина) Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинина (Каверина) Елизавета Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1860

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Каверин Павел Никитич

Мать: Каверина Анна Петровна

Рождение ребёнка
17.07.1822

Дочь: Щербачёва Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Щербинин Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
25.03.1825

Дочь: Щербинина Авдотья Михайловна

Отец ребёнка: Щербинин Михаил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербинин Михаил Андреевич

Смерть
1860
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