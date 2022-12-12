Олив (Щербачёва) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олив (Щербачёва) Елизавета Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1846

Дата смерти

11.04.1918

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1846

Отец: Щербачёв Николай Александрович

Мать: Щербачёва Екатерина Михайловна

Бракосочетание
29.04.1868

Муж: Олив Вильям Вильгельмович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.10.1869

Сын: Олив Николай Вивианович

Отец ребёнка: Олив Вильям Вильгельмович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.02.1871

Сын: Олив Сергей Вивианович

Отец ребёнка: Олив Вильям Вильгельмович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.09.1873

Сын: Олив Андрей Вивианович

Отец ребёнка: Олив Вильям Вильгельмович

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Фон Ген Ираида Вивиановна

Отец ребёнка: Олив Вильям Вильгельмович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Поггенполь Ада Вивиановна

Отец ребёнка: Олив Вильям Вильгельмович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олив Борис Вивианович

Отец ребёнка: Олив Вильям Вильгельмович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олив Наталья Вивиановна

Отец ребёнка: Олив Вильям Вильгельмович

Смерть
11.04.1918
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