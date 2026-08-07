Олив (Щербачёва) Елизавета Николаевна
женский, родилась 21.10.1846
умерла 11.04.1918
ОтецЩербачёв Николай Александрович22.03.1821 г.р.
МатьЩербачёва (Щербинина) Екатерина Михайловна17.07.1822 г.р.
Супруги
Олив Вильям (Вивиан) Вильгельмович12.09.1847 г.р.
Дети
Олив Николай Вивианович27.10.1869 г.р.
Олив Сергей Вивианович28.02.1871 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
21.10.1846
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Олив Вильям (Вивиан) Вильгельмович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олив Наталья Вивиановна
Отец ребёнка: Олив Вильям (Вивиан) Вильгельмович
Бракосочетание
29.04.1868
Рождение ребёнка
27.10.1869
Отец ребёнка: Олив Вильям (Вивиан) Вильгельмович
Рождение ребёнка
28.02.1871
Отец ребёнка: Олив Вильям (Вивиан) Вильгельмович
Рождение ребёнка
11.09.1873
Отец ребёнка: Олив Вильям (Вивиан) Вильгельмович
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Фон Ген (Олив) Ираида Вивиановна
Отец ребёнка: Олив Вильям (Вивиан) Вильгельмович
Рождение ребёнка
19.09.1892
Дочь: Поггенполь (Олив) Ада Вивиановна
Отец ребёнка: Олив Вильям (Вивиан) Вильгельмович
Смерть
11.04.1918