Олив (Щербачёва) Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1846
Дата смерти11.04.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1846
Бракосочетание
29.04.1868
Рождение ребёнка
27.10.1869
Отец ребёнка: Олив Вильям Вильгельмович
Рождение ребёнка
28.02.1871
Отец ребёнка: Олив Вильям Вильгельмович
Рождение ребёнка
11.09.1873
Отец ребёнка: Олив Вильям Вильгельмович
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Фон Ген Ираида Вивиановна
Отец ребёнка: Олив Вильям Вильгельмович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Поггенполь Ада Вивиановна
Отец ребёнка: Олив Вильям Вильгельмович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Олив Вильям Вильгельмович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олив Наталья Вивиановна
Отец ребёнка: Олив Вильям Вильгельмович
Смерть
11.04.1918