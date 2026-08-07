Олив (Щербачёва) Елизавета Николаевна 21.10.1846 — найти родственников по фамилии на Familio

Олив (Щербачёва) Елизавета Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 21.10.1846

умерла 11.04.1918

Отец
Щербачёв Николай Александрович22.03.1821 г.р.
Мать
Щербачёва (Щербинина) Екатерина Михайловна17.07.1822 г.р.
Супруги
Олив Вильям (Вивиан) Вильгельмович12.09.1847 г.р.
Дети
Олив Николай Вивианович27.10.1869 г.р.
Олив Сергей Вивианович28.02.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1846

Отец: Щербачёв Николай Александрович

Мать: Щербачёва (Щербинина) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олив Борис Вивианович

Отец ребёнка: Олив Вильям (Вивиан) Вильгельмович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олив Наталья Вивиановна

Отец ребёнка: Олив Вильям (Вивиан) Вильгельмович

Бракосочетание
29.04.1868

Муж: Олив Вильям (Вивиан) Вильгельмович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
27.10.1869

Сын: Олив Николай Вивианович

Отец ребёнка: Олив Вильям (Вивиан) Вильгельмович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
28.02.1871

Сын: Олив Сергей Вивианович

Отец ребёнка: Олив Вильям (Вивиан) Вильгельмович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
11.09.1873

Сын: Олив Андрей Вивианович

Отец ребёнка: Олив Вильям (Вивиан) Вильгельмович

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Фон Ген (Олив) Ираида Вивиановна

Отец ребёнка: Олив Вильям (Вивиан) Вильгельмович

Рождение ребёнка
19.09.1892

Дочь: Поггенполь (Олив) Ада Вивиановна

Отец ребёнка: Олив Вильям (Вивиан) Вильгельмович

Смерть
11.04.1918

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