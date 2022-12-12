Олив Вильям (Вивиан) Вильгельмович
Место рождения
Дата рождения12.09.1847
Дата смерти03.04.1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1868
Рождение ребёнка
27.10.1869
Мать ребёнка: Олив Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
28.02.1871
Мать ребёнка: Олив Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
11.09.1873
Мать ребёнка: Олив Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Фон Ген Ираида Вивиановна
Мать ребёнка: Олив Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Поггенполь Ада Вивиановна
Мать ребёнка: Олив Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Олив Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олив Наталья Вивиановна
Мать ребёнка: Олив Елизавета Николаевна
Смерть
03.04.1896
Симферополь, Симферополь, Республика Крым