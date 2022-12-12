Олив Вильям (Вивиан) Вильгельмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлив Вильям (Вивиан) Вильгельмович

Олив Вильям (Вивиан) Вильгельмович

avatar

Место рождения

Олива, Ялта, Республика Крым

Дата рождения

12.09.1847

Дата смерти

03.04.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Олива, Ялта, Республика Крым
Бракосочетание
29.04.1868

Жена: Олив Елизавета Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.10.1869

Сын: Олив Николай Вивианович

Мать ребёнка: Олив Елизавета Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.02.1871

Сын: Олив Сергей Вивианович

Мать ребёнка: Олив Елизавета Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.09.1873

Сын: Олив Андрей Вивианович

Мать ребёнка: Олив Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Фон Ген Ираида Вивиановна

Мать ребёнка: Олив Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Поггенполь Ада Вивиановна

Мать ребёнка: Олив Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олив Борис Вивианович

Мать ребёнка: Олив Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олив Наталья Вивиановна

Мать ребёнка: Олив Елизавета Николаевна

Смерть
03.04.1896
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close