Олив Вильям (Вивиан) Вильгельмович
мужской, родился 12.09.1847, Олива, Ялта, Республика Крым
умер 03.04.1896, Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Супруги
Олив (Щербачёва) Елизавета Николаевна21.10.1846 г.р.
Дети
Олив Николай Вивианович27.10.1869 г.р.
Олив Сергей Вивианович28.02.1871 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
12.09.1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Олива, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Олив (Щербачёва) Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олив Наталья Вивиановна
Мать ребёнка: Олив (Щербачёва) Елизавета Николаевна
Бракосочетание
29.04.1868
Рождение ребёнка
27.10.1869
Мать ребёнка: Олив (Щербачёва) Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
28.02.1871
Мать ребёнка: Олив (Щербачёва) Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
11.09.1873
Мать ребёнка: Олив (Щербачёва) Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Фон Ген (Олив) Ираида Вивиановна
Мать ребёнка: Олив (Щербачёва) Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
19.09.1892
Дочь: Поггенполь (Олив) Ада Вивиановна
Мать ребёнка: Олив (Щербачёва) Елизавета Николаевна
Смерть
03.04.1896
Симферополь, Симферополь, Республика Крым