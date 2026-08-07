Олив Вильям (Вивиан) Вильгельмович 12.09.1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Олив Вильям (Вивиан) Вильгельмович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 12.09.1847, Олива, Ялта, Республика Крым

умер 03.04.1896, Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Супруги
Олив (Щербачёва) Елизавета Николаевна21.10.1846 г.р.
Дети
Олив Николай Вивианович27.10.1869 г.р.
Олив Сергей Вивианович28.02.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Олива, Ялта, Республика Крым

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олив Борис Вивианович

Мать ребёнка: Олив (Щербачёва) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олив Наталья Вивиановна

Мать ребёнка: Олив (Щербачёва) Елизавета Николаевна

Бракосочетание
29.04.1868

Жена: Олив (Щербачёва) Елизавета Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
27.10.1869

Сын: Олив Николай Вивианович

Мать ребёнка: Олив (Щербачёва) Елизавета Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
28.02.1871

Сын: Олив Сергей Вивианович

Мать ребёнка: Олив (Щербачёва) Елизавета Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
11.09.1873

Сын: Олив Андрей Вивианович

Мать ребёнка: Олив (Щербачёва) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Фон Ген (Олив) Ираида Вивиановна

Мать ребёнка: Олив (Щербачёва) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
19.09.1892

Дочь: Поггенполь (Олив) Ада Вивиановна

Мать ребёнка: Олив (Щербачёва) Елизавета Николаевна

Смерть
03.04.1896
Симферополь, Симферополь, Республика Крым

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