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Щербачёв Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1845

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1845

Отец: Щербачёв Николай Александрович

Мать: Щербачёва Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
04.05.1885

Сын: Щербачёв Олег Александрович

Мать ребёнка: Щербачёва Софья Сергеевна

Рождение ребёнка
07.09.1887

Дочь: Щербачёва Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Щербачёва Софья Сергеевна

Рождение ребёнка
28.07.1891

Дочь: Щербачёва Кира Александровна

Мать ребёнка: Щербачёва Софья Сергеевна

Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
12.06.1898

Дочь: Щербачёва Злата Александровна

Мать ребёнка: Щербачёва Софья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербачёва Софья Сергеевна

Смерть
1927
Харьков, Харківська область
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