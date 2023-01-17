Щербачёв Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1845
Дата смерти1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1845
Рождение ребёнка
04.05.1885
Сын: Щербачёв Олег Александрович
Мать ребёнка: Щербачёва Софья Сергеевна
Рождение ребёнка
07.09.1887
Дочь: Щербачёва Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Щербачёва Софья Сергеевна
Рождение ребёнка
28.07.1891
Дочь: Щербачёва Кира Александровна
Мать ребёнка: Щербачёва Софья Сергеевна
Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
12.06.1898
Дочь: Щербачёва Злата Александровна
Мать ребёнка: Щербачёва Софья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1927
Харьков, Харківська область