Щербачёва (Денисьева) Софья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербачёва (Денисьева) Софья Сергеевна

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Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

28.01.1861

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
04.05.1885

Сын: Щербачёв Олег Александрович

Отец ребёнка: Щербачёв Александр Николаевич

Рождение ребёнка
07.09.1887

Дочь: Щербачёва Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Щербачёв Александр Николаевич

Рождение ребёнка
28.07.1891

Дочь: Щербачёва Кира Александровна

Отец ребёнка: Щербачёв Александр Николаевич

Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
12.06.1898

Дочь: Щербачёва Злата Александровна

Отец ребёнка: Щербачёв Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербачёв Александр Николаевич

Смерть
1926
Харьков, Харківська область
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