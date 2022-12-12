Щербачёва (Денисьева) Софья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения28.01.1861
Дата смерти1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1885
Сын: Щербачёв Олег Александрович
Отец ребёнка: Щербачёв Александр Николаевич
Рождение ребёнка
07.09.1887
Дочь: Щербачёва Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Щербачёв Александр Николаевич
Рождение ребёнка
28.07.1891
Дочь: Щербачёва Кира Александровна
Отец ребёнка: Щербачёв Александр Николаевич
Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
12.06.1898
Дочь: Щербачёва Злата Александровна
Отец ребёнка: Щербачёв Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1926
Харьков, Харківська область