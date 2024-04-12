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Виногоров Игнатий Степанович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1906

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Виногоров Степан Васильевич

Мать: Виногорова Анна Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Виногорова Лидия Игнатьевна

Мать ребёнка: Виногорова Анна Петровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1940

Сын: Виногоров Владимир Игнатьевич

Мать ребёнка: Виногорова Анна Петровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виногоров Аркадий Игнатьевич

Мать ребёнка: Виногорова Анна Петровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Анна Петровна

Смерть
1943
Верхнее Турово, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
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