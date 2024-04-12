Виногоров Игнатий Степанович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Виногорова Лидия Игнатьевна
Мать ребёнка: Виногорова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Виногоров Владимир Игнатьевич
Мать ребёнка: Виногорова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виногоров Аркадий Игнатьевич
Мать ребёнка: Виногорова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Виногорова Анна Петровна
Смерть
1943
Верхнее Турово, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область