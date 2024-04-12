Виногорова (Халтурина) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Виногорова Лидия Игнатьевна
Отец ребёнка: Виногоров Игнатий Степанович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Виногоров Владимир Игнатьевич
Отец ребёнка: Виногоров Игнатий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виногоров Аркадий Игнатьевич
Отец ребёнка: Виногоров Игнатий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл