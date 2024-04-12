Виногорова (Халтурина) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Халтурина) Анна Петровна

Место рождения

Куркумбал, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1903

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Куркумбал, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Виногорова Лидия Игнатьевна

Отец ребёнка: Виногоров Игнатий Степанович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1940

Сын: Виногоров Владимир Игнатьевич

Отец ребёнка: Виногоров Игнатий Степанович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виногоров Аркадий Игнатьевич

Отец ребёнка: Виногоров Игнатий Степанович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Игнатий Степанович

Смерть
1976
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
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