Верхнее Турово
Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1882Турово, с. каз.при рч. Турове.181282332883575Церковь православная. Училище. Ярмарок 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
876. Турово, село бывшее государственное, дворов 943, жителей 6608, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, школа, почтовая станция, 16 ла Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7271Верхнее Туровосело51°37'с.ш.38°34'в.д.M-37-018
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20623408101с Верхнее Туровосело