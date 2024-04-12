Виногорова (Донгарева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Донгарева) Анна Ивановна

Место рождения

Фокино, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1874

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Донгарев Иван Фёдорович

Мать: не указана

Фокино, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1898

Сын: Виногоров Константин Степанович

Отец ребёнка: Виногоров Степан Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Виногорова Надежда Степановна

Отец ребёнка: Виногоров Степан Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Виногорова Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Виногоров Степан Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1906

Сын: Виногоров Игнатий Степанович

Отец ребёнка: Виногоров Степан Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Виногорова Мария Степановна

Отец ребёнка: Виногоров Степан Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Виногорова Елена Степановна

Отец ребёнка: Виногоров Степан Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Виногорова Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Виногоров Степан Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Тарасова Надежда Степановна

Отец ребёнка: Виногоров Степан Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Степан Васильевич

Смерть
1912
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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