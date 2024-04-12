Виногорова (Донгарева) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти1912
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Донгарев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Виногоров Константин Степанович
Отец ребёнка: Виногоров Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Виногорова Надежда Степановна
Отец ребёнка: Виногоров Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Виногорова Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Виногоров Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Виногоров Игнатий Степанович
Отец ребёнка: Виногоров Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Виногорова Мария Степановна
Отец ребёнка: Виногоров Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Виногорова Елена Степановна
Отец ребёнка: Виногоров Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Виногорова Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Виногоров Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Тарасова Надежда Степановна
Отец ребёнка: Виногоров Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1912