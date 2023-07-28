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Виногоров Степан Васильевич
Виногоров Степан Васильевич
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Место рождения
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дата рождения
1874
Пол
Мужской
Отец
Виногоров Василий Максимович
1841 г.р.
Мать
Виногорова Евдокия Егоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец:
Виногоров Василий Максимович
Мать:
Виногорова Евдокия Егоровна
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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