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Виногоров Степан Васильевич

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1874

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Виногоров Василий Максимович

Мать: Виногорова Евдокия Егоровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл