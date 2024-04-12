Виногорова (Леухина) Агриппина Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1884
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Леухин Кирилл Семёнович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Виногоров Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Виногоров Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Виногоров Иван Степанович
Отец ребёнка: Виногоров Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Виногоров Пётр Степанович
Отец ребёнка: Виногоров Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Виногоров Николай Степанович
Отец ребёнка: Виногоров Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно