Виногорова (Леухина) Агриппина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Леухина) Агриппина Кирилловна

Место рождения

Ишитка, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1884

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Леухин Кирилл Семёнович

Мать: не указана

Ишитка, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1914

Сын: Виногоров Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Виногоров Степан Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1916

Сын: Виногоров Иван Степанович

Отец ребёнка: Виногоров Степан Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1916

Сын: Виногоров Пётр Степанович

Отец ребёнка: Виногоров Степан Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1921

Сын: Виногоров Николай Степанович

Отец ребёнка: Виногоров Степан Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Степан Васильевич

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