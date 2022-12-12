Гойхенберг Двора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1904
Сын: Гойхенберг Мемель Лейбович
Отец ребёнка: Гойхенберг Лейба Мемелевич
Долинское, Одеська область
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Найфлиш Фанни Лейбовна
Отец ребёнка: Гойхенберг Лейба Мемелевич
Рождение ребёнка
15.08.1915
Сын: Гойхенберг Навтул Лейбович
Отец ребёнка: Гойхенберг Лейба Мемелевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1946
Ананьев, Одеська область