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Гойхенберг Двора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1904

Сын: Гойхенберг Мемель Лейбович

Отец ребёнка: Гойхенберг Лейба Мемелевич

Долинское, Одеська область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Найфлиш Фанни Лейбовна

Отец ребёнка: Гойхенберг Лейба Мемелевич

Рождение ребёнка
15.08.1915

Сын: Гойхенберг Навтул Лейбович

Отец ребёнка: Гойхенберг Лейба Мемелевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гойхенберг Лейба Мемелевич

Смерть
1946
Ананьев, Одеська область
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