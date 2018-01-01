город Ананьев, город Ананьев, Одеська область (на 2018) — Familio

Ананьев

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Города
3АНАНЬЕВ. Уездный (с предместьями Гончаровкою и Заднепринцами).При р. Тилигуле.1562½333¼145647594176Церквей православных 2. Еврейския синагога 1 и молитвенная школа 1. Училище приходское. Больница. Почтовая станция. Ярмарки 2. Базары двухнедельные.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Ананьевский уезд
город Ананьев

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-16553Ананьївмістоцентр району, місто районного підпорядкування, центр міської радир-н Ананьївськийміська рада Ананьївська
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