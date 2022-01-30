Гойхенберг Мемель Лейбович
мужской, родился 01.01.1904, Долинское, Одеська область
умер Неизвестно
МатьГойхенберг Двора1883 г.р.
ОтецГойхенберг Лейба Мемелевич1887 г.р.
Супруги
Кошелева Ася НиколаевнаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1904
Отец: Гойхенберг Лейба Мемелевич
Мать: Гойхенберг Двора
Долинское, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошелева Ася Николаевна
Смерть
Неизвестно