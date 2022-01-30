Гойхенберг Мемель Лейбович 01.01.1904 — найти родственников по фамилии на Familio

Гойхенберг Мемель Лейбович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 01.01.1904, Долинское, Одеська область

умер Неизвестно

Мать
Гойхенберг Двора1883 г.р.
Отец
Гойхенберг Лейба Мемелевич1887 г.р.
Супруги
Кошелева Ася НиколаевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1904

Отец: Гойхенберг Лейба Мемелевич

Мать: Гойхенберг Двора

Долинское, Одеська область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Ася Николаевна

Смерть
Неизвестно

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