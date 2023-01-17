Найфлиш (Гойхенберг) Фанни Лейбовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти?.02.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Гойхенберг Лейба Мемелевич
Мать: Гойхенберг Двора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Венерова Ида Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Найфлеш Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шехман Исаак
Смерть
?.02.1984
Ананьев, Одеська область