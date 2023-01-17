Найфлиш (Гойхенберг) Фанни Лейбовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНайфлиш (Гойхенберг) Фанни Лейбовна

Найфлиш (Гойхенберг) Фанни Лейбовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Гойхенберг Лейба Мемелевич

Мать: Гойхенберг Двора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Венерова Ида Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Найфлеш Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехман Исаак

Смерть
?.02.1984
Ананьев, Одеська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close