Гойхенберг Навтул Лейбович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гойхенберг Навтул Лейбович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1915

Дата смерти

09.09.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1915

Отец: Гойхенберг Лейба Мемелевич

Мать: Гойхенберг Двора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гойхенберг Борис Навтулович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лернер Этля Берковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гойхенберг Юрий Навтулович

Мать ребёнка: Лернер Этля Берковна

Смерть
09.09.1987
г. Фергана, провинция Фергана, Узбекистан
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