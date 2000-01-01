Гойхенберг Навтул Лейбович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1915
Дата смерти09.09.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1915
Отец: Гойхенберг Лейба Мемелевич
Мать: Гойхенберг Двора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гойхенберг Борис Навтулович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лернер Этля Берковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гойхенберг Юрий Навтулович
Мать ребёнка: Лернер Этля Берковна
Смерть
09.09.1987
г. Фергана, провинция Фергана, Узбекистан