(zu Stolberg) Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(zu Stolberg) Elisabeth

Место рождения

Stauffenburg

Дата рождения

1434

Дата смерти

07.09.1520

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1434

Отец: zu Stolberg Botho Graf

Мать: (Von Schwarzburg-Blankenburg) Anna

Бракосочетание
07.05.1444

Муж: der Jungere Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel. (der Jungere Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel.) Wilhelm II

Рождение ребёнка
Около 1460

Дочь: von Braunschweig-Lüneburg (Welf) Anna

Отец ребёнка: der Jungere Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel. (der Jungere Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel.) Wilhelm II

Рождение ребёнка
14.06.1463

Сын: Heinrich I

Отец ребёнка: der Jungere Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel. (der Jungere Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel.) Wilhelm II

Смерть
07.09.1520
Похороны
Неизвестно

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