(zu Stolberg) Elisabeth
Место рожденияStauffenburg
Дата рождения1434
Дата смерти07.09.1520
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1434
Бракосочетание
07.05.1444
Рождение ребёнка
Около 1460
Дочь: von Braunschweig-Lüneburg (Welf) Anna
Отец ребёнка: der Jungere Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel. (der Jungere Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel.) Wilhelm II
Рождение ребёнка
14.06.1463
Сын: Heinrich I
Отец ребёнка: der Jungere Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel. (der Jungere Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel.) Wilhelm II
Смерть
07.09.1520
Похороны
Неизвестно