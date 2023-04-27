(Von Schwarzburg-Blankenburg) Anna
Место рожденияArnstadt, Schwarzburg
Дата рождения26.01.1416
Дата смерти24.12.1481
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1416
Отец: von Schwartzburg-Blankenburg Heinrich Streitbare
Мать: von Braunschweig-Lüneburg (von Braunschweig-Lüneburg) Katharina
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1434
Дочь: (zu Stolberg) Elisabeth
Отец ребёнка: zu Stolberg Botho Graf
Бракосочетание
16.06.1435
Рождение ребёнка
12.05.1436
Сын: von Stolberg Heinrich XIX
Отец ребёнка: zu Stolberg Botho Graf
Смерть
24.12.1481