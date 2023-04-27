(Von Schwarzburg-Blankenburg) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Von Schwarzburg-Blankenburg) Anna

Место рождения

Arnstadt, Schwarzburg

Дата рождения

26.01.1416

Дата смерти

24.12.1481

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1416

Отец: von Schwartzburg-Blankenburg Heinrich Streitbare

Мать: von Braunschweig-Lüneburg (von Braunschweig-Lüneburg) Katharina

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1434

Дочь: (zu Stolberg) Elisabeth

Отец ребёнка: zu Stolberg Botho Graf

Бракосочетание
16.06.1435

Муж: zu Stolberg Botho Graf

Рождение ребёнка
12.05.1436

Сын: von Stolberg Heinrich XIX

Отец ребёнка: zu Stolberg Botho Graf

Смерть
24.12.1481

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