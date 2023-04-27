zu Stolberg Botho Graf
Место рожденияSüdharz
Дата рождения1375
Дата смерти15.03.1455
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1375
Работа или профессия
Неизвестно
Er regierte die Grafschaft Stolberg und die Grafschaft Wernigerode im Harz
Рождение ребёнка
1434
Дочь: (zu Stolberg) Elisabeth
Мать ребёнка: (Von Schwarzburg-Blankenburg) Anna
Бракосочетание
16.06.1435
Рождение ребёнка
12.05.1436
Сын: von Stolberg Heinrich XIX
Мать ребёнка: (Von Schwarzburg-Blankenburg) Anna
Смерть
15.03.1455
Похороны
Неизвестно