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zu Stolberg Botho Graf

Место рождения

Südharz

Дата рождения

1375

Дата смерти

15.03.1455

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1375

Отец: der Jüngere zu Stolberg Heinrich IV

Мать: née Countess of Hohenstein (von Mansfeld) Elisabeth

Работа или профессия
Неизвестно
Er regierte die Grafschaft Stolberg und die Grafschaft Wernigerode im Harz
Рождение ребёнка
1434

Дочь: (zu Stolberg) Elisabeth

Мать ребёнка: (Von Schwarzburg-Blankenburg) Anna

Бракосочетание
16.06.1435

Жена: (Von Schwarzburg-Blankenburg) Anna

Рождение ребёнка
12.05.1436

Сын: von Stolberg Heinrich XIX

Мать ребёнка: (Von Schwarzburg-Blankenburg) Anna

Смерть
15.03.1455
Похороны
Неизвестно

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