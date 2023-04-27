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Heinrich I

Место рождения

Neustadt, Braunschweig Deutschland (HRR)

Дата рождения

14.06.1463

Дата смерти

23.06.1514

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1463

Отец: der Jungere Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel. (der Jungere Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel.) Wilhelm II

Мать: (zu Stolberg) Elisabeth

Работа или профессия
Неизвестно
hertig 1495-1514
Крещение
Неизвестно
Бракосочетание
1486

Жена: of Pomerania-Wolgast (Griffin) Katharina

Рождение ребёнка
01.01.1488

Дочь: von Braunschweig-Wolfenbüttel Katharina

Мать ребёнка: of Pomerania-Wolgast (Griffin) Katharina

Смерть
23.06.1514
Похороны
25.06.1514

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