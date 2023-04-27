Heinrich I
Место рожденияNeustadt, Braunschweig Deutschland (HRR)
Дата рождения14.06.1463
Дата смерти23.06.1514
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1463
Отец: der Jungere Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel. (der Jungere Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel.) Wilhelm II
Мать: (zu Stolberg) Elisabeth
Работа или профессия
Неизвестно
hertig 1495-1514
Крещение
Неизвестно
Бракосочетание
1486
Рождение ребёнка
01.01.1488
Дочь: von Braunschweig-Wolfenbüttel Katharina
Мать ребёнка: of Pomerania-Wolgast (Griffin) Katharina
Смерть
23.06.1514
Похороны
25.06.1514