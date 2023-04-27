of Pomerania-Wolgast (Griffin) Katharina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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of Pomerania-Wolgast (Griffin) Katharina

Место рождения

Wolgast, Pommern Polska

Дата рождения

29.06.1465

Дата смерти

27.11.1526

Пол

Женский

Отец

1418 г.р.

Мать

1435 г.р.

Муж

1463 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1465

Отец: Von Pommern-Wolgast Erich

Мать: Of Pomerania-Stolp Sophia

Wolgast, Pommern Polska
Бракосочетание
1486

Муж: Heinrich I

Рождение ребёнка
01.01.1488

Дочь: Von Braunschweig-Wolfenbüttel Katharina

Отец ребёнка: Heinrich I

Wolfenbüttel, Braunschweig-Lüneburg Deutschland(HRR)
Работа или профессия
Неизвестно
Duchess of Brunswick-Luneburg
Смерть
27.11.1526
Leerort, Hannover, Braunschweig-Lüneburg Deutschland(HRR)
Похороны
1526
Wolfenbüttel Schloss