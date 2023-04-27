of Pomerania-Wolgast (Griffin) Katharina
Место рожденияWolgast, Pommern Polska
Дата рождения29.06.1465
Дата смерти27.11.1526
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1465
Отец: Von Pommern-Wolgast Erich
Wolgast, Pommern Polska
Бракосочетание
1486
Муж: Heinrich I
Рождение ребёнка
01.01.1488
Дочь: Von Braunschweig-Wolfenbüttel Katharina
Отец ребёнка: Heinrich I
Wolfenbüttel, Braunschweig-Lüneburg Deutschland(HRR)
Работа или профессия
Неизвестно
Duchess of Brunswick-Luneburg
Смерть
27.11.1526
Leerort, Hannover, Braunschweig-Lüneburg Deutschland(HRR)
Похороны
1526
Wolfenbüttel Schloss