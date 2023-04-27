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Von Pommern-Wolgast Erich

Место рождения

Stettin/Szczecin, Pommern Deutschland(HRR)

Дата рождения

1418

Дата смерти

05.07.1474

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1418

Отец: of Pommerania-Wolgast Wartislaw IX

Мать: von Sachsen-Lauenburg Sophia

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1451

Жена: of Pomerania-Stolp Sophia

Рождение ребёнка
Около 1458

Дочь: Af Pommern-Stettin (Helfenstein) Sophie Pomerania-Stettin

Мать ребёнка: of Pomerania-Stolp Sophia

Рождение ребёнка
29.06.1465

Дочь: of Pomerania-Wolgast (Griffin) Katharina

Мать ребёнка: of Pomerania-Stolp Sophia

Смерть
05.07.1474
Похороны
Неизвестно

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