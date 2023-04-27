Von Pommern-Wolgast Erich
Место рожденияStettin/Szczecin, Pommern Deutschland(HRR)
Дата рождения1418
Дата смерти05.07.1474
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1418
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1451
Рождение ребёнка
Около 1458
Рождение ребёнка
29.06.1465
Дочь: of Pomerania-Wolgast (Griffin) Katharina
Мать ребёнка: of Pomerania-Stolp Sophia
Смерть
05.07.1474
Похороны
Неизвестно