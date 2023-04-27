Af Pommern-Stettin (Helfenstein) Sophie Pomerania-Stettin — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Af Pommern-Stettin (Helfenstein) Sophie Pomerania-Stettin

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1458

Дата смерти

26.04.1504

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1458

Отец: Von Pommern-Wolgast Erich

Мать: Of Pomerania-Stolp Sophia

Бракосочетание
29.05.1478

Муж: Von Mecklenburg Magnus II

Рождение ребёнка
03.05.1479

Сын: Von Mecklenburg Heinrich Friedfertige

Отец ребёнка: Von Mecklenburg Magnus II

Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern Germany
Рождение ребёнка
14.09.1485

Дочь: Von Mecklenburg-Schwerin Anna

Отец ребёнка: Von Mecklenburg Magnus II

Wismar, Mecklenburg-Schwerin Deutschland(HRR)
Смерть
26.04.1504
Wismar, Mecklenburg-Vorpommern Germany
Похороны
Неизвестно
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