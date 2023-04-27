Af Pommern-Stettin (Helfenstein) Sophie Pomerania-Stettin
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1458
Дата смерти26.04.1504
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1458
Отец: Von Pommern-Wolgast Erich
Бракосочетание
29.05.1478
Рождение ребёнка
03.05.1479
Сын: Von Mecklenburg Heinrich Friedfertige
Отец ребёнка: Von Mecklenburg Magnus II
Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern Germany
Рождение ребёнка
14.09.1485
Дочь: Von Mecklenburg-Schwerin Anna
Отец ребёнка: Von Mecklenburg Magnus II
Wismar, Mecklenburg-Schwerin Deutschland(HRR)
Смерть
26.04.1504
Wismar, Mecklenburg-Vorpommern Germany
Похороны
Неизвестно
Nikolaikirche