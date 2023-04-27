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von Mecklenburg-Schwerin (von Mecklenburg-Schwerin) Anna

Место рождения

Wismar, Mecklenburg-Schwerin Deutschland(HRR)

Дата рождения

14.09.1485

Дата смерти

12.05.1525

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1485

Отец: von Mecklenburg Magnus II

Мать: Af Pommern-Stettin (Helfenstein) Sophie Pomerania-Stettin

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.10.1500

Муж: von Hessen Wilhelm II

Рождение ребёнка
13.11.1504

Сын: Гессен-Кассельский Филипп Великодушный

Отец ребёнка: von Hessen Wilhelm II

Рождение ребёнка
01.10.1521

Сын: von Solms-Laubach Friedrich Magnus

Отец ребёнка: von Solms-Laubach Otto

Смерть
12.05.1525

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