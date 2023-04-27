von Mecklenburg-Schwerin (von Mecklenburg-Schwerin) Anna
Место рожденияWismar, Mecklenburg-Schwerin Deutschland(HRR)
Дата рождения14.09.1485
Дата смерти12.05.1525
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1485
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.10.1500
Рождение ребёнка
13.11.1504
Сын: Гессен-Кассельский Филипп Великодушный
Отец ребёнка: von Hessen Wilhelm II
Рождение ребёнка
01.10.1521
Сын: von Solms-Laubach Friedrich Magnus
Отец ребёнка: von Solms-Laubach Otto
Смерть
12.05.1525