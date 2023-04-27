von Braunschweig-Lüneburg (Welf) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Braunschweig-Lüneburg (Welf) Anna

Место рождения

Hardegsen, Braunschweig-Lüneburg Deutschland(HRR)

Дата рождения

Около 1460

Дата смерти

16.05.1520

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1460

Отец: der Jungere Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel. (der Jungere Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel.) Wilhelm II

Мать: (zu Stolberg) Elisabeth

Бракосочетание
17.02.1488

Муж: von Hessen Wilhelm Ältere

Рождение ребёнка
04.03.1503

Дочь: von Hessen (Hessen) Elisabeth

Отец ребёнка: von Hessen Wilhelm Ältere

Смерть
16.05.1520
Похороны
Неизвестно

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