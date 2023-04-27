von Braunschweig-Lüneburg (Welf) Anna
Место рожденияHardegsen, Braunschweig-Lüneburg Deutschland(HRR)
Дата рожденияОколо 1460
Дата смерти16.05.1520
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1460
Отец: der Jungere Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel. (der Jungere Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel.) Wilhelm II
Мать: (zu Stolberg) Elisabeth
Бракосочетание
17.02.1488
Рождение ребёнка
04.03.1503
Дочь: von Hessen (Hessen) Elisabeth
Отец ребёнка: von Hessen Wilhelm Ältere
Смерть
16.05.1520
Похороны
Неизвестно