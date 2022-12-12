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Василий Кондратьев

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Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Кондратей Панкратов

Мать: Анастасия Петрова

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Горбунова Анна Васильева

Мать ребёнка: Агрофена Петрова

Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Андрей Васильев

Мать ребёнка: Агрофена Петрова

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрофена Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
заводской житель
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
1815
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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