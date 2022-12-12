Василий Кондратьев
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Кондратей Панкратов
Мать: Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Горбунова Анна Васильева
Мать ребёнка: Агрофена Петрова
Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1789
Сын: Андрей Васильев
Мать ребёнка: Агрофена Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрофена Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
заводской житель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1815