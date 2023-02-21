(Курбатова) Анастасия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Курбатова) Анастасия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Курбатов Петр Афанасьевич

Мать: Курбатова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Бурлакова Авдотья Кондратьева

Отец ребёнка: Кондратей Панкратов

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Матрена Кондратьева

Отец ребёнка: Кондратей Панкратов

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Прасковья Кондратьева

Отец ребёнка: Кондратей Панкратов

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Василий Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратей Панкратов

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратей Панкратов

Работа или профессия
Неизвестно
дочь заводского жителя
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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