(Курбатова) Анастасия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Бурлакова Авдотья Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратей Панкратов
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Матрена Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратей Панкратов
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Прасковья Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратей Панкратов
Рождение ребёнка
1752
Сын: Василий Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратей Панкратов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратей Панкратов
Работа или профессия
Неизвестно
дочь заводского жителя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно