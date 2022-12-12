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Курбатова Марфа Яковлевна

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1688

Дата смерти

1748

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1715

Сын: Курбатов Лаврентий Петрович

Отец ребёнка: Курбатов Петр Афанасьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1717

Сын: Курбатов Лаврентий Петров

Отец ребёнка: Курбатов Петр Афанасьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1726

Дочь: Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Курбатов Петр Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курбатов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Курбатов Петр Афанасьевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Петр Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
1748
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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