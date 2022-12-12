Курбатова Марфа Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1688
Дата смерти1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715
Сын: Курбатов Лаврентий Петрович
Отец ребёнка: Курбатов Петр Афанасьевич
Рождение ребёнка
1717
Сын: Курбатов Лаврентий Петров
Отец ребёнка: Курбатов Петр Афанасьевич
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Курбатов Петр Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Курбатов Петр Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1748