Курбатов Лаврентий Петрович
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смертиДо 1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Рождение ребёнка
1739
Сын: Курбатов Григорий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Курбатова Параскева Федотовна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Курбатов Степан Лаврентьевич
Мать ребёнка: Курбатова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марфа Лаврентьевна
Мать ребёнка: Курбатова Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курбатова Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1796