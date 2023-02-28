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Курбатов Лаврентий Петрович

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1715

Дата смерти

До 1796

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Курбатов Петр Афанасьевич

Мать: Курбатова Марфа Яковлевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1739

Сын: Курбатов Григорий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Курбатова Параскева Федотовна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Курбатов Степан Лаврентьевич

Мать ребёнка: Курбатова Анна Андреевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марфа Лаврентьевна

Мать ребёнка: Курбатова Анна Андреевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Параскева Федотовна

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
До 1796
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