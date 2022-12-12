Курбатова (Гробова) Параскева Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова (Гробова) Параскева Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Гробов Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Курбатов Григорий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Курбатов Лаврентий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Лаврентий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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