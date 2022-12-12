Курбатова (Гробова) Параскева Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Гробов Федот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Курбатов Григорий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Курбатов Лаврентий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно